وقعت عملية إطلاق نار في تل أبيب، أسفرت عن سقوط عدد من المصابين بينهم حالات حرجة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسقوط 10 مصابين ستة منهم في حالة حرجة في إطلاق نار في يافا.

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق النار جرى في موقعين والتقديرات أن اثنين نفذا الهجوم.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها تلقت الشرطة بلاغا عن حادثة إطلاق النار في يافا، وأن هناك عددا من المصابين.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن عملية إطلاق النار هجوم إرهابي، وفق وصفها.

وجاءت هذه العملية على وقع حالة من الترقب في ظل تحذيرات من هجوم إيراني وشيك على إسرائيل، يُحتمل أن يتم تنفيذه خلال الساعات المقبلة.

في السياق، قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلًا عن مصدر غربي مطلع، إنه من المتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل بصواريخ باليستية.

وأضاف الموقع اليوم الثلاثاء، أن هذه الصواريخ يمكنها الوصول إلى أهدافها في غضون 12 دقيقة، موضحًا أن الهجوم لن يكون بطائرات مُسيرة أو صواريخ كروز التي تستغرق وقتا أطول.

والهجوم الإيراني المرتقب يمثل ردًا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هينة في طهران، كما يربطه كثيرون باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.