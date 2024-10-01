جيش الاحتلال عن الهجوم الإيراني المرتقب: الدفاع لن يكون بنسبة 100%

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إنهم يراقب التهديدات الإيرانية بشكل جدي، وذلك في ظل تواتر أنباء عن هجوم إيراني محتمل على إسرائيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مقتضب، مساء الثلاثاء، أن الدفاع ضد هذه الهجمات المرتقبة لن يكون بنسبة 100%، داعيا الإسرائيليين للالتزام بتعلميات الجبهة الداخلية التي وصفها بأنها منقذة للحياة.

ودعا الإسرائيليين لدخول الملاجئ حال سماع دوي صفارات الإنذار مع انتظار أي بلاغ آخر، مطالبًا إياهم بالتحلي بالهدوء.

وتسود حالة من الترقب في ظل تحذيرات من هجوم إيراني وشيك على إسرائيل، يُحتمل أن يتم تنفيذه خلال الساعات المقبلة.

في السياق، قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلًا عن مصدر غربي مطلع، إنه من المتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل بصواريخ باليستية.

وأضاف الموقع اليوم الثلاثاء، أن هذه الصواريخ يمكنها الوصول إلى أهدافها في غضون 12 دقيقة، موضحًا أن الهجوم لن يكون بطائرات مُسيرة أو صواريخ كروز التي تستغرق وقتا أطول.

والهجوم الإيراني المرتقب يمثل ردًا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هينة في طهران، كما يربطه كثيرون باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.