الولايات المتحدة تعزز قواتها بالشرق الأوسط على وقع مخاوف من حرب إقليمية

تعزز الولايات المتحدة قواتها في الشرق الأوسط ببضعة آلاف الجنود عبر استدعاء وحدات جديدة مع زيادة أعداد تلك الموجودة أساسا، وفق ما أعلن البنتاجون.

يأتي تعزيز الانتشار العسكري لواشنطن في الشرق الأوسط في وقت يزيد النزاع بين إسرائيل وحزب الله المخاوف من حرب إقليمية أوسع، لا سيما بعد اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله بضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج، في تصريحات للصحفيين: «سيتم تعزيز عدد محدد من الوحدات المنتشرة حاليا في منطقة الشرق الأوسط .. والقوات التي من المفترض أن يحل دورها في الانتشار للحلول مكانها ستعزز الآن».

وأضافت: «تشمل هذه القوات المعززة طائرات مقاتلة من طراز إف-16 وإف-15إي وأيه-10 وإف-22 والعناصر المرتبطين بها».

وأوضحت في وقت لاحق، أنه سيتم بالتالي نشر بضعة آلاف إضافية من العناصر في المنطقة.

وفي وقت سابق الاثنين، عبّر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن دعمه لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، في تفكيك بنى تحتية هجومية تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان.

كما حذّر أوستن، إيران من عواقب خطيرة في حال ضربها إسرائيل مباشرة ردّا على هجماتها على الحزب.

وأعلنت إسرائيل، أن جالانت أطلع أوستن على العمليات البرية المحددة الأهداف والمواقع التي تستهدف حزب الله في جنوب لبنان، في تصعيد إضافي للنزاع بعد أسبوع من الغارات الجوية المكثّفة التي أودت بالمئات.