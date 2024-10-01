أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية الصادرة اليوم الثلاثاء استمرار نمو صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثاني عشر على التوالي خلال سبتمبر بفضل الأداء الجيد في مجال الرقائق.

وذكرت الوزارة أن قيمة صادرات البلاد زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر7% سنويا إلى 7ر58 مليار دولار.

في المقابل زادت قيمة الواردات بنسبة 2ر2% لتصل إلى 1ر52 مليار دولار في الشهر الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 66ر6 مليار دولار، لتحافظ البلاد على فائض تجاري للشهر السادس عشر على التوالي منذ يونيو العام الماضي، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وبحسب القطاع، زادت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 1ر37% على أساس سنوي إلى 6ر13 مليار دولار، في حين زادت قيمة الصادرات من السيارات بنسبة 9ر4% إلى 5ر5 مليار دولار، لتسجل أعلى مستوى خلال سبتمر في أي عام مضى.

وبحسب الوجهة، زادت قيمة الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد بنسبة 3ر6% سنويا إلى 7ر11 مليار دولار في أيلول/سبتمبر.

كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4ر3% إلى 4ر10 مليارات دولار خلال نفس الفترة.

وقال وزير الصناعة "آن دوك-جيون" إن الحكومة تخطط لمعالجة المخاطر المتعلقة بالتصدير بشكل شامل مع مراعاة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط والإضراب في الموانئ على الساحل الشرقي في الولايات المتحدة.

وأضاف أنه في حالة الطوارئ ستشغل الحكومة فريق مراقبة خاص مع القطاع الخاص لتقليل التداعيات السلبية على الصادرات.