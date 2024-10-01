أصدرت القوات المسلحة الأردنية، بيانًا مقتضبًا بخصوص الهجمات التي شنّتها إيران على إسرائيل.

وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه تم إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأهابت القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين البقاء في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، قد أعلنت إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات سواء القادمة إليها أو المغادرة أو العابرة للمملكة.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو، في تصريح صحفي، إن القرار يأتي عقب التصعيد في المنطقة ، والذي قد ينتج عنه مخاطر تؤثر على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد قال إنه بدأ ضرب أهداف عسكرية وصفها بالمهمة بعشرات الصواريخ في الأراضي المحتلة (في إشارة إلى إسرائيل).

وأضاف في بيان، أن العملية التي نفذها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش، موضحًا أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على "الأراضي المحتلة".

ولفت إلى أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.

وشدد على أن هذه العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال إسماعيل هنية.

وأشار الحرس الثوري إلى أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية قد نقلت عن جيش الاحتلال، أن أكثر من 250 صاروخا باليستيا استهدفت مناطق بإسرائيل بينها قواعد عسكرية.

جاء ذلك في وقت قال فيه جيش الاحتلال، إن مقذوفات إيرانية تستهدف نحو 10 ملايين مدني، على حد وصفه.

وكان جيش الاحتلال، قد صرح بأن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

والهجوم الإيراني يمثل ردًا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هينة في طهران، كما يربطه كثيرون باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.