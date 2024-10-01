بايدن يواصل تعزيز قيود اللجوء لمواجهة الانتقادات الخاصة بالحدود

تسعى إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن إلى تعزيز القيود المفروضة على اللجوء التي ساعدت على تراجع عمليات العبور غير القانونية منذ عدة أشهر، وهي خطوة قد تحد من مهاجمة الحزب الجمهوري لسياسات الحدود التي ينتهجها الديمقراطيون في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل.

قالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن وزارتي الأمن الداخلي والعدل كشفتا النقاب اليوم الاثنين عن قانون نهائي يحسم سياسة ، تم إقرارها منذ يونيو الماضي، تسمح للمسؤولين الأمريكيين بمنع وصول اللاجئين بطول جزء كبير من الحدود كلما زاد عددهم عن الحد المعقول .

وقالت بلومبرج إن هذه الخطوة، بالتوازي مع إعلان جديد للرئيس بايدن يجعل من الصعب رفع القيود ويمنح نائبة الرئيس كامالا هاريس دفعة قوية جديدة للتصدي لهجمات الرئيس السابق دونالد ترامب على سياسات الحدود التي تنتهجها الحكومة الحالية في منافستهما للفوز برئاسة البلاد.