الجيش الإسرائيلي يحدد أجزاء من شمال إسرائيل كمناطق محظورة

حدد الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في شمال إسرائيل مساء اليوم الاثنين، كمناطق عسكرية محظورة، مع تزايد المخاوف من نشوب حرب بين إسرائيل ولبنان.

وقال متحدث عسكري باسم القيادة الشمالية للقوات الإسرائيلية إنه يحظر دخول هذه المناطق، في إشارة إلى مناطق قريبة من المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي القريبة من الحدود اللبنانية.

وكان المتحدث باسم الجيش قد أشار في وقت سابق إلى تدريبات في إطار زيادة الاستعداد القتالي للقوات.

جاء هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن المرحلة التالية من الحرب ضد حزب الله ستبدأ قريبا.



واجتمع مجلس الوزراء الأمني المصغر بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين وسط مخاوف متزايدة من أن إسرائيل تخطط لتوغل في لبنان في الساعات المقبلة.