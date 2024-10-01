حزب الله ينفي وجود مخازن أسلحة في المباني المدنية

نفى حزب الله اللبناني الادعاءات الإسرائيلية، بوجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية، ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط الذي استهدفه الاحتلال بالقصف في الضاحية الجنوبية أمس.

وقال بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله، اليوم الثلاثاء: «لا صحة لادعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية، ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية أمس».

كما نفى مسئول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، لقناة «الجزيرة»، حدوث اشتباك بري مباشر بين عناصر المقاومة اللبنانية وقوات الاحتلال.

وأضاف: «كل الادعاءات الصهيونية بأن قوات الاحتلال دخلت لبنان كاذبة، ولم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد بين مجاهدي المقاومة وقوات الاحتلال».

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، التوغل البري في جنوب لبنان، مدعيًا أنه يشن عملية محدودة لاستهداف البنية التحتية لحزب الله.

وأعلن في بيان فجر اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مركزة في جنوب لبنان، تستهدف أهدافًا وبُنى تحتية تابعة لـ«حزب الله»، في القرى القريبة من الحدود.

وذكر أن هذه العملية جاءت «بناءً على قرار سياسي، وتهدف إلى استهداف البُنى التحتية التابعة لحزب الله في تلك المناطق»، قائلًا إنها «تتماشى مع خطة محددة تم التحضير لها في هيئة الأركان وقيادة الشمال، وتدربت عليها القوات في الأشهر الأخيرة».