موزمبيق تقود دول افريقيا في خفض أسعار الفائدة

مازالت موزمبيق هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي تخفض الفائدة في كل اجتماع للبنك المركزي منذ بداية العام الحالي، وتشير إلى استمرار خفض الفائدة في الفترة المقبلة.

وقال روجريو زانداميلا محافظ البنك المركزي الموزمبيقي إن البنك قرر اليوم خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس إلى 5ر13% وهو نفس مقدار الخفض الذي قرره في الاجتماعات الأربعة السابقة خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن زانداميلا القول إن "تقييم المخاطر وعدم اليقين المرتبط بتوقعات التضخم مازال مواتيا"، مشيرا إلى أن العوامل التي قد تساعد في احتواء التضخم على المدى المتوسط بما في ذلك استقرار سعر صرف العملة المحلية (متكال) وأسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.

وأشارت بلومبرج إلى أن استقرار سعر الصرف ساعد في خفض معدل التضخم خلال أغسطس الماضي إلى 8ر2% مقابل 3% خلال الشهر السابق، في حين أن اعتماد الحكومة بشدة على الاقتراض من السوق المحلية لتمويل عجز الميزانية يبقي تكلفة الاقتراض مرتفعة.

وقال محافظ البنك المركزي إن لجنة السياسة النقدية في البنك ستواصل تطبيع سعر الفائدة على المدى المتوسط في حين ستتوقف وتيرة خفض الفائدة وحجمها على توقعات التضخم، بالإضافة إلى تقييم المخاطر وعدم اليقين المحيط بتقديرات التضخم.