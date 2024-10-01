وزيرة الرياضة: سنرد على عنف ديربي مدريد «بحسم»

قالت وزيرة التعليم والتدريب المهني والرياضة الإسبانية، بيلار أليجريا، اليوم الثلاثاء، إن الرد على أحداث العنف التي وقعت الأحد الماضي، في مباراة الديربي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد (1-1)، سيكون "قاطعا تماما".

وأوضحت أليجريا، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء بمدريد: "سيكون هناك رد قاطع تماما، بمجرد معرفة التفاصيل التي قدمتها لنا قوات وأجهزة الأمن".

وتم إيقاف المباراة التي أقيمت على ملعب متروبوليتانو، الخاص بأتلتيكو مدريد، مؤقتا يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الليجا، بسبب قيام بعض الجماهير برمي أشياء على تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق الملكي.

واعتبرت وزيرة التعليم الإسبانية أن هذه الأحداث تشوه "الصورة الرائعة لكرة القدم الإسبانية وجماهيرها".

وجددت الوزيرة تنديدها بالوقائع التي ترى أنها "تتعارض تماما مع قيم الرياضة"، كما دعت إلى "إشراك الاتحادات والأندية" بهذه المسؤولية، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مجددا.