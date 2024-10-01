صحة غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات راح ضحيتها 23 شهيدا و101 إصابة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ361 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و101 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفًا و638 شهيدًا، و96 ألفًا و460 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، استُشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح إثر قصف طائرة منزلا يعود لعائلة الدعالسة قرب دوار أبو حبيب في شارع النديم بحي الزيتون جنوب شرق غزة.