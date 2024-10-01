أستاذ دراسات إيرانية: المجتمع الإيراني راض عن اغتيال حسن نصر الله لأن جزءا كبيرا من دخل البلاد كان يوجه لحزب الله

قال أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية، إن الأوضاع داخل إيران لا تتحمل أي تدخل من القوة العسكرية، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار الداخلي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المجتمع الإيراني راض تمامًا عن اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

وتابع: سبب رضا المجتمع الإيراني عن اغتيال حسن نصر الله هو أن جزءًا كبيرًا من الدخل القومي الإيراني كان يتم توجيهه إلى حزب الله وتسليحه.

وأوضح أن إيران تحاول رفع العقوبات التي تم فرضها عليها من جانب أمريكا، والدخول في مفاوضات على الملف النووي، حيث ذهب الرئيس الإيراني إلى نيويورك مؤخرًا لإجراء هذه المفاوضات.

وأشار إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، استغل وقت مفاوضات رئيس إيران في نيويورك، ووافق على اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

وأكد أن قيام إسرائيل بتنفيذ عملية اغتيال حسن نصر الله جاء بعد تأكدها من أن إيران قد رفعت الغطاء عن حزب الله.