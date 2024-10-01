مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة في كييف يوثق تعرض أسرى حرب من طرفي الصراع للتعذيب

وثق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في كييف حدوث حالات تعذيب وسوء معاملة تعرض لها أسرى حرب من أوكرانيا وروسيا خلال النزاع الحالي بين البلدين، وفقا لتقرير نشر اليوم الثلاثاء.

وقالت دانييلا بيل، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، إن الجنود الأوكرانيين أبلغوا عن تعرضهم لسوء المعاملة طوال فترة أسرهم، في حين أفاد الجنود الروس بأنهم لم يتعرضوا لسوء معاملة فور وصولهم إلى معسكرات الأسر.

وقامت الأمم المتحدة بإجراء مقابلات مع عدة مئات من أسرى الحرب من الجانبين.

وأوضح التقرير أن الأسرى الأوكرانيين عانوا من "تعذيب واسع النطاق ومنهجي" سواء عند أسرهم أو في مراكز الاحتجاز المختلفة والسجون في روسيا وفي المناطق المحتلة في أوكرانيا.

كما أبلغوا، من بين الأمور الأخرى، عن تعرضهم لعمليات إعدام وهمية، وهجمات من الكلاب، والعنف الجنسي، بالإضافة إلى نقص الرعاية الطبية، وقلة الغذاء. وقد توفي ما لا يقل عن 10 أوكرانيين نتيجة هذه الظروف، وفقا لما أفادت به الأمم المتحدة.

وعلى الرغم تكرار المطالبات إلا أن روسيا رفضت السماح بدخول الجهات الخارجية إلى أسرى الحرب الأوكرانيين، ولم تتمكن الأمم المتحدة من التحدث إليهم إلا بعد الإفراج عنهم.

أما بالنسبة لأسرى الحرب الروس المحتجزين في أوكرانيا، فقد حصل فريق الأمم المتحدة على وصول غير مقيد إليهم، والذين أفادوا بأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب خلال اعتقالهم أو عمليات نقلهم الأولى. ومع ذلك، قالوا إنهم يتلقون معاملة صحيحة في مراكز الاحتجاز، وأن المنشآت تفي بالمعايير الدولية، حسبما أفادت بيل.

وأكدت على أنه سيجري إدانة أي انتهاك وسيجري محاسبة المسؤولين عنه.