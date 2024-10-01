جيش الاحتلال: واشنطن أبلغتنا باستهداف صاروخي قريب من إيران

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن الولايات المتحدة أبلغتهم عن استهداف جوي قريب من إيران.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن أبلغتهم بأنها ترصد استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل قريبًا.

وأشار إلى أنهم لم يرصدوا أي تهديد جوي تم إطلاقه نحو إسرائيل من إيران.

وأوضح هاجاري، أن إسرائيل تعاملت من قبل مع تهديدات من إيران في الماضي، وسوف تتعامل معها في هذه المرحلة أيضًا.

وحذر المتحدث باسم الجيش من أنه ستكون هناك تداعيات لأي إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل.

والهجوم الإيراني المرتقب يمثل ردًا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هينة في طهران.