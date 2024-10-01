تقرير: إيران ستهاجم إسرائيل بصواريخ باليستية تصل في 12 دقيقة

قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصدر غربي مطلع، إنه من المتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل بصواريخ باليستية.

وأضاف الموقع اليوم الثلاثاء، أن هذه الصواريخ يمكنها الوصول إلى أهدافها في غضون 12 دقيقة، موضحًا أن الهجوم لن يكون بطائرات مُسيرة أو صواريخ كروز التي تستغرق وقتا أطول.

وكان مسئول أمريكي قد صرح بأن هناك مؤشرات أولية تشير إلى أن الهجوم الصاروخي الإيراني المحتمل على إسرائيل قد يكون بحجم الهجوم الذي وقع في أبريل الماضي على الأقل رغم صعوبة التأكد من ذلك.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، قد كشف أن الولايات المتحدة أبلغتهم عن استهداف جوي قريب من إيران.

وصرح خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بأن واشنطن أبلغتهم بأنها ترصد استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل قريبًا.

وأشار إلى أنهم لم يرصدوا أي تهديد جوي تم إطلاقه نحو إسرائيل من إيران.

وأوضح هاجاري، أن إسرائيل تعاملت من قبل مع تهديدات من إيران في الماضي، وسوف تتعامل معها في هذه المرحلة أيضًا.

وحذر المتحدث باسم الجيش من أنه ستكون هناك تداعيات لأي إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل.

والهجوم الإيراني المرتقب يمثل ردًا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هينة في طهران، كما يربطه كثيرون باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.