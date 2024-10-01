جيش الاحتلال يستدعي 4 أولوية احتياطية ضمن مهام الجبهة الشمالية

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نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن استدعاء 4 ألوية احتياطية إضافية في إطار مهمات الجبهة الشمالية.

من جهتها، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي الخيام وميس الجبل جنوبي لبنان.

وأضاف أن غارات أخرى استهدفت بلدتي عين بورضاي ورسم الحدث بالبقاع شرقي البلاد.

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تقديرات الجيش تشير إلى أن العملية البرية في جنوب لبنان ستستمر بضعة أسابيع.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري تدمير أكثر من 700 هدف على الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنهم دمروا المئات من مواقع تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب.

وزعم هاجاري أن حزب الله خطط لاقتحام مناطق إسرائيلية، قائلا: "نحن في خضم حرب وقد تطلق صواريخ مجددا باتجاه منطقة وسط إسرائيل".

وتابع: "عثرنا على خريطة ونفق يتجه نحو حدود إسرائيل بهدف احتلال بلدات ظهرت على الخريطة. خلال العمليات اكتشفنا مخابئ أسلحة وجمعنا معلومات هامة ودمرنا وسائل قتالية".