انطلاق مؤتمر «التكنولوجيا وأثرها على الحياة اليومية» بقصر ثقافة قنا

انطلقت بقصر ثقافة قنا فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي "التكنولوجيا وأثرها على الحياة اليومية والابتكار"، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وإشراف الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وبمشاركة المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية والمدير الإقليمي لمشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة، ومحمود ربيع مدير مشروع "طور وغير".

يأتي ذلك في إطار استكمال أنشطة مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات والإدارة المركزية للتنمية المجتمعية ومحافظة قنا.

وأكد الدكتور محروس علي وكيل كلية هندسة الأزهر بنين بقنا، دور مشروع حاضنة رواق التي تدعمها جامعة الأزهر من خلال تبني الابتكارات التكنولوجية ورعايتها، موضحًا دور جامعة الأزهر في مجال ريادة الأعمال وتحويلها إلى شركات ناشئة.

وأوضحت المهندسة هدى دحروج، أهمية دور وزارة الاتصالات في خلق بيئة رقمية تكنولوجيا قائمة على ابتكارات تخدم البيئة، وما تنفذه وزارة الاتصالات من مبادرات لتحقيق ذلك مثل براعم وأشبال مصر الرقمية، ورواد النيل، والمبادرات الخاصة بتمكين الفئات المهمشة مثل المرأة، ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتحدث الدكتور أحمد حمدي شورة أستاذ التخطيط الاجتماعي بمعهد الخدمة الاجتماعية عن دور الرأسمال البشري كحجر أساس لتحقيق التنمية الرقمية المستدامة، وأهمية التعاون بين الجهات المختلفة لدعم وخلق فرص حقيقية لتطوير وبناء الابتكارات البشرية والتكنولوجية.

كما تحدث أشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم عن أهمية دور المعلم في اكتشاف المواهب ورعايتها بكل المجالات لا سيما التكنولوجيا والابتكارات.

واستعرض محمود ربيع مدير مشروع "طور وغير" أنشطة المشروع الذي يهدف لتأهيل الشباب لسوق العمل وتسلحهم بالتكنولجيا الحديثة.

ولفتت عزة سليمان مسئول التكنولوجيا بفرع ثقافة قنا، إلى أهمية دور نوادي تكنولوجيا المعلومات في رفع الوعي بأهمية وكيفية استخدام الأدوات التكنولوجيا في شتى مناحي الحياة وتقديم خدمات إليكترونية لقطاع عريض من المستفيدين من الفئات المحرومة والمناطق الأكثر فقرا.

وعلى هامش المؤتمر تم إقامة معرض لبعض النماذج من ابتكارات الطلاب من أبناء المحافظة.

يذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في سبتمبر 2022 بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة قنا لتنمية القدرات والمهارات الرقمية لنحو 3000 متدرب على برامج أساسيات الحاسب الآلي والبرمجة من شباب المحافظة لتلبية احتياجات سوق العمل الحر، بالإضافة إلى التعاون بين الجانبين لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل قطاعات التنمية المجتمعية والاقتصادية، من خلال عدة محاور رئيسية وهي، نشر ثقافة التعافي الأخضر المستدام بين الأفراد والاستهلاك المسئول بين كل فئات المجتمع، استناداً إلى مبادرة "المسار الرقمي للتعافي الأخضر المستدام"، التي أطلقتها وزارة الاتصالات لرفع الوعي البيئي بمخاطر التغيرات المناخية وكيفية التصدي له، باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تتضمن المذكرة التعاون في إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكتروني ودعم صناعته لخلق مزيد من فرص العمل في هذا المجال.