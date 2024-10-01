بلينكن: هجوم إيران على إسرائيل غير مقبول وعلى العالم أن يدينه

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وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الهجوم الإيراني على إسرائيل بأنه «غير مقبول على الإطلاق.

وقال بلينكن، في بيان مقتضب في أعقاب الهجوم، أنّ العالم بأسره يجب أن هذا الهجوم الإيراني.

وصرح الوزير الأمريكي: «التقارير الأولية تفيد بأن إسرائيل، بدعم كبير من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، أحبطت بشكل فعّال هذا الهجوم».

واعتبر بلينكن، أنهم أظهروا مرة أخرى بالتزام بالدفاع عن إسرائيل، وفق تعبيره.

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.