الجيش الإسرائيلي يبلغ سكان ضاحية بيروت الجنوبية بمغادرة منازلهم

تم إبلاغ سكان الضاحية الجنوبية لبيروت بمغادرة منازلهم من قبل متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في نداء صدر مساء الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الجيش إن الأشخاص الذين يعيشون في المباني المشار إليها على خريطة وزعت في هذه المنشورات تقع بالقرب من منشآت حزب الله. وأشار المنشور إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بعمليات قوية ضد هذه المنشآت.

وتم طلب مغادرة السكان في نطاق 500 متر من هذه المنشآت على الفور لأسباب أمنية، حسبما ذكر المنشور.

وجاء هذا التحذير وسط مخاوف واسعة من تصعيد آخر بين البلدين، بعد أن شنت إسرائيل حملة جوية واسعة النطاق على أهداف عبر لبنان الأسبوع الماضي، بهدف دفع حزب الله إلى الوراء لتمكين عودة عشرات الآلاف من السكان الذين تم إخلاؤهم من شمال إسرائيل.

ويشبه نداء الإخلاء ما أرسله الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قبل تنفيذه غارات جوية على منشآت حركة حماس، في محاولة لتقليل عدد القتلى والجرحى المدنيين.