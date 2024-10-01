هجوم إيران على إسرائيل يوقف عمليات الإقلاع والهبوط بمطار بن جوريون

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت في مطار بن جوريون الدولي قرب تل أبيب.

جاء ذلك بعد أن أطلقت إيران عشرات الصواريخ على إسرائيل، في وقت سابق من مساء اليوم.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد قال إنه بدأ ضرب أهداف عسكرية وصفها بالمهمة بعشرات الصواريخ في الأراضي المحتلة (في إشارة إلى إسرائيل).

وأضاف في بيان، أن العملية التي نفذها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش، موضحًا أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على "الأراضي المحتلة".

ولفت إلى أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.

وشدد على أن هذه العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال إسماعيل هنية.

وأشار الحرس الثوري إلى أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية قد نقلت عن جيش الاحتلال، أن أكثر من 250 صاروخا باليستيا استهدفت مناطق بإسرائيل بينها قواعد عسكرية.

جاء ذلك في وقت قال فيه جيش الاحتلال، إن مقذوفات إيرانية تستهدف نحو 10 ملايين مدني، على حد وصفه.

وكان جيش الاحتلال، قد صرح بأن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

والهجوم الإيراني يمثل ردًا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هينة في طهران، كما يربطه كثيرون باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.