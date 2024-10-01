نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إعلانه إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بوجود محاولات اعتراض من قبل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية لصواريخ قادمة من إيران.

وحذر جيش الاحتلال من أن الهجمات الصاروخية الإيرانية قد تكون واسعة النطاق.

وأوردت "سكاي نيوز عربية" وجود استنفار أمني في إسرائيل مع بدء إطلاق صواريخ من إيران ودوي صفارات إنذار.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول في الإدارة الأمريكية إن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي "وشيك" على إسرائيل. ولم يقدم المسئولون في البيت الأبيض فوراً أي أدلة تدعم هذه النتائج المخابراتية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن المسئولين، الذين طلبوا عدم كشف هويتهم لمناقشة المعلومات المخابراتية العسكرية، قولهم إن نطاق الهجوم الإيراني المحتمل ليس واضحاً، لكنه قد ينطوي على مزيج من الطائرات بدون طيار وصواريخ.

وطلبت السفارة الأمريكية في إسرائيل من موظفيها العودة إلى الوطن، والاستعداد لدخول الملاجئ، وهو أول أمر من نوعه منذ أشهر.

من جانبه، قال مسئول أمريكي آخر لوكالة "رويترز" للأنباء إن الهجوم الصاروخي الإيراني قد يكون كبيراً بحجم الهجوم الذي وقع في أبريل وربما أكبر، حال تم المضي قدما فيه.