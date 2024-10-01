رئيس وزراء فرنسا بارنييه يدلي بخطاب اليوم لتحديد سياسات حكومته الجديدة

من المقرر أن يحدد رئيس وزراء فرنسا الجديد ميشال بارنييه، سياسات الحكومة في خطاب أمام الجمعية الوطنية في باريس اليوم الثلاثاء.

وشكل بارنييه، الذي تولى منصبه منذ 3 أسابيع، حكومة يمين وسط تفتقر للأغلبية في الجمعية الوطنية، ويمكن أن تواجه منذ البداية تصويتا بحجب الثقة من أي من اليسار أو اليمين في البرلمان المنقسم.

وكان بارنييه، الذي تولى منصب مفوض الاتحاد الأوروبي سابقا، حيث كان مسئولا عن المفاوضات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد أعلن أنه سيسعى لإعادة تنظيم السياسة الفرنسية عندما عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الخامس من سبتمبر الماضي.

ويشار إلى أن الحكومة، المؤلفة بصورة كبيرة من معسكر ماكرون الوسطي، تواجه بالفعل انتقادا حادا من جانب المعارضة، على الرغم من انتصار تحالف اليسار في الانتخابات التي أجريت أواخر يونيو الماضي ومطلع يوليو الماضي.

ويذكر أن التحدي الأول أمام بارنييه هو تمرير موازنة العام المقبل في ظل ضغط الوقت، وذلك في الوقت الذي تجاوز فيه الدين الفرنسي قواعد الاتحاد الأوروبي.