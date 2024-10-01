اليابان تحث على ضبط النفس مع بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان

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أعربت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء عن " قلقها العميق" إزاء العملية البرية الإسرائيلية التي تستهدف حزب الله في جنوب لبنان، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع تصاعد الصراع.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي دعا لوقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أنه يجب اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع وقوع خسائر بشرية، كما طالب الأطراف المعنية بالسعي للتوصل لحل دبلوماسي.

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي إن طوكيو تبذل جهودا لضمان سلامة نحو 50 يابانيا متواجدين في لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عن بدء عملية برية "محدودة" في جنوب لبنان، زاعما أنها لاستهداف أهداف لجماعة حزب الله اللبناني.