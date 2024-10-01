فايزر تعتزم بيع 540 مليون سهم من شركة هاليون

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أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر اليوم الاثنين اعتزامها بيع حوالي 540 مليون سهم عام في شركة مستحضرات العناية الصحية البريطانية هاليون بما يعادل حوالي 9ر5% من رأس المال المصدر للشركة البريطانية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصفقة ستخفض حصة فايزر في هاليون من حوالي 6ر22% إلى حوالي 2ر16%، مضيفة أن شركات بنك أوف أمريكا سيكيورتيز وجولدمان ساكس إنترناشونال ستتوليان معا تنسيق وإدارة عملية الطرح. كما ستشارك شركات دويتشه نوميس وإتش.إس.بي.سي آر.بي.سي كابيتال ماركت في إدارة العملية.

وقد وافقت فايزر على بيع هذه الحصة بسعر إجمالي يبلغ 230 مليون جنيه إسترليني في صفقة خارج البورصة.

يذكر أن هاليون هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في ويبريدج، إنجلترا. وهي واحدة من أكبر شركات مستلزمات الرعاية الصحية الاستهلاكية في العالم، ولها علامات تجارية تشمل معجون أسنان سنسوداين ومسكنات الألم بانادول وأدفيل وفيتامينات سنتروم.