تقرير: 10 مصابين في إطلاق نار بتل أبيب

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بتل أبيب.

وأضافت أن التقديرات تفيد بأن عملية إطلاق النار هجوم نفذه فلسطيني، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" بسماع دوي انفجار في منطقة تل أبيب، مع أنباء أولية عن سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة.

هذا وأضافت "سكاي نيوز عربية" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من سكان تل أبيب وضواحيها البقاء على مقربة من الملاجئ حتى إشعار آخر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قذيفة عبرت من لبنان وسقطت في منطقة مفتوحة في وسط إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود على تجمع الأشخاص في تل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات شمال الضفة الغربية ومناطق أخرى، خشية استهدافها بصواريخ أبرزها يطلقها حزب الله من لبنان.