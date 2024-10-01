السفارة الأمريكية ببيروت تدعو موظفيها وأسرهم لالتزام أماكنهم

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دعت السفارة الأمريكية في إسرائيل، جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم بالتزام أماكنهم حتى إشعار آخر نظرًا للوضع الأمني في لبنان.

جاء ذلك في بيان يتزامن مع توترات حادة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ودخلت الاضطرابات مرحلة جديدة، مع الكشف عن هجوم إيراني على إسرائيل يُحتمل تنفيذه خلال الساعات المقبلة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، قد كشف أن الولايات المتحدة أبلغتهم عن استهداف جوي قريب من إيران.

وصرح خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بأن واشنطن أبلغتهم بأنها ترصد استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل قريبًا.

وأشار إلى أنهم لم يرصدوا أي تهديد جوي تم إطلاقه نحو إسرائيل من إيران.

وأوضح هاجاري، أن إسرائيل تعاملت من قبل مع تهديدات من إيران في الماضي، وسوف تتعامل معها في هذه المرحلة أيضًا.

وحذر المتحدث باسم الجيش من أنه ستكون هناك تداعيات لأي إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل.