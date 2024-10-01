 قصف صاروخي وأصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية - بوابة الشروق
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قصف صاروخي وأصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 3:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 3:46 ص

أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بوقوع قصف صاروخي وسماع دوي أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق.

وتحدث سكان يعيشون غرب العاصمة دمشق عن "قصف إسرائيلي هو الاعنف منذ عدة أشهر"، وأن الدفاعات الجوية تصدت لعدد من الصواريخ وشوهدت وهي تنفجر في الجو وأن القصف الاسرائيلي كان على ثلاث دفعات".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل شنت عشرات الغارات الجوية على القوات الحكومية السورية والمواقع المرتبطة بحلفائها إيران وحزب الله منذ بدء الصراع في سوريا في عام 2011. ونادرا ما تعترف إسرائيل بالضربات، لكنها تقول باستمرار أنها ستواجه ما تصفه بمحاولات إيران لإنشاء وجود عسكري على حدودها.

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