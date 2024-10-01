تحليق مكثف لمقاتلات إسرائيلية في أجواء مناطق الجنوب اللبناني تزامنا مع قصف مدفعي

تشهد المناطق في جنوب لبنان تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي تزامنا مع قصف مدفعي مكثف لقرى الجنوب.



وأفادت مراسلة روسيا اليوم أن الطيران الحربي الاسرائيلي شن سلسلة غارات جوية استهدفت وادي برغز و اطراف بلدات كوكبا وراشيا الفخار وكفركلا وكونين والخيام و نهر بلاط ومجرى الليطاني بين زوطر ودير السريان جنوب لبنان.

كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق أجواء صيدا وإقليم الخروب والشوف وجبل لبنان وأطلق بالونات حرارية في تلك المناطق.

وشهد القطاعان الشرقي والأوسط من جنوب لبنان قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا.



وأفادت بتحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء بيروت.

وأكدت وجود تحركات مكثفة للطائرات الحربية الإسرائيلية في هذه الأثناء.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد قال الاثنين خلال اجتماع لرؤساء المجالس المحلية في شمال إسرائيل، إن المرحلة التالية من الحرب على طول الحدود الجنوبية للبنان ستبدأ قريبا.

وصرح بأن المرحلة التالية ستساهم في تحقيق هدف الحرب المتمثل في إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم من المنطقة إلى منازلهم.