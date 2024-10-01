أوقاف مطروح: بدء تنفيذ الخطة الدعوية لشهر أكتوبر

قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة أوقاف مطروح، إنه تم البدء في تنفيذ الخطة الدعوية لشهر أكتوبر الجاري، تحت عنوان مقاصد الشرع الحنيف في حماية الفرد والأمة.

وأوضح وكيل وزارة أوقاف مطروح، أن الخطة الدعوية لشهر أكتوبر الجارى، تعتمد على أربعة محاور: "محاربة التطرف والتطرف اللاديني؛ بناء الإنسان؛ صناعة الحضارة".

وأكد أن الخطاب الديني لا ينفصل عن واقع الناس بل جاء لتكريمهم وحمايتهم، والحفاظ عليهم من خلال المقاصد الشرعية التي تحمي "الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض"، وهنا تصان الكرامة وتضمن الحرية ويتأسس الأمن لتقام العبادات وتتسع الأرزاق، مشيرا إلى عقد 33 مسجدا بمجموع 528 أمسية شهريا يلتقي فيها الدعاة وقاريء القرآن والمبتهل.