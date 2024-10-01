مدير النقد العربي: التضخم في الدول العربية 13% خلال العام الجاري

توقع الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام لرئيس مجلس الإدارة وصندوق النقد العربي أن يسجل متوسط معدل التضخم في الدول العربية 13% خلال العام الجاري من 13.2% العام الماضي على أن يتراجع إلى 7.8% العام المقبل.



وحسب محمد التركي المدير العام لرئيس مجلس الإدارة وصندوق النقد العربي إنه تمت الموافقة على رفع موارد صندوق النقد العربي بقيمة 910 ملايين دولار في يونيو الماضي.



وأوضح خلال كلمته في الدورة الاعتيادية 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة اليوم أن هذه الموافقة جاءت بعد أن تم تشكيل لجنة مكونة من 7 محافظي بالبنوك المركزية العربية التي اختصت برفع توصيات ومقترحات لزيادة موارد الصندوق.