إعلام إسرائيلي: دوي انفجار في مدينة تل أبيب

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي انفجار في مدينة تل أبيب وذلك للمرة الثانية على الأقل اليوم.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، في نبأ عاجل، بسماع دوي انفجار في منطقة تل أبيب الكبرى.

وتحدثت الإذاعة عن سقوط صاروخ في منطقة غير مأهولة قرب بات يام جنوب تل أبيب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله أنه أطلق صليات صاروخية من نوع فادي 4 ‏على قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب.‏

وقال إن الهجوم جاء دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه أجرى تغييرا فوريا في سياسة الدفاع لقيادة الجبهة الداخلية.

وقال الجيش: «في إطار التغييرات، تقرر فرض قيود في مناطق التوجيه الإضافية في جميع الأنحاء، وتقليص النشاط والتجمعات في مناطق التوجيه في الكرمل ووادي عارا ومنشيه والسامرة وشارون ودان وياركون والشفلح والقدس ومنخفضات يهودا».

وأشار إلى أن بقية المناطق ستبقى دون تغيير في التعليمات الصادرة حتى الآن.