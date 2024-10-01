ملك الأردن يحذر من خطورة التصعيد الإقليمي وجر المنطقة والعالم لحرب شاملة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

جاء ذلك خلال خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وحذر ملك الأردن، من خطورة التصعيد الإقليمي، والذي من شأنه أن يوسع دائرة الصراع ويجر المنطقة والعالم نحو حرب شاملة ذات عواقب وخيمة.

وتطرق الاتصال إلى سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين.

وتأتي هذه التطورات على وقع تحذيرات من هجوم إيراني وشيك على إسرائيل، يُحتمل أن يتم تنفيذه خلال الساعات المقبلة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، قد كشف أن الولايات المتحدة أبلغتهم عن استهداف جوي قريب من إيران.

وصرح خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بأن واشنطن أبلغتهم بأنها ترصد استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل قريبًا.

وأشار إلى أنهم لم يرصدوا أي تهديد جوي تم إطلاقه نحو إسرائيل من إيران، موضحا أن إسرائيل تعاملت من قبل مع تهديدات من إيران في الماضي، وسوف تتعامل معها في هذه المرحلة أيضًا.

وحذر المتحدث باسم الجيش من أنه ستكون هناك تداعيات لأي إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل.