ضبط متهم بسرقة دراجة نارية في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم السرقات في الإسكندرية، القبض على شخص، عاطل، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، لاتهامه بسرقة دراجة نارية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من الأجهزة المعنية؛ يفيد تداول منشور عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" متضمنًا إدعاء صاحب الحساب بقيام شخص بسرقة دراجته النارية.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الثلاثاء، فإنه وبتشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم التأكد من صحة الإدعاء، وبتقنين الإجراءات، وتحديد هوية المتهم، وتتبع تحركاته، أمكن ضبطه.

وبمواجهة المتهم بتحريات المباحث، أقر بالواقعة، وبتطوير مناقشته أرشد عن مكان احتفاظه بالدراجة، فتم تحريزها، وتحرير محضر إداري، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.