بعثة إيران بالأمم المتحدة: الهجوم على إسرائيل رد قانوني وعقلاني

علقت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بوصفها بأنها "رد قانوني وعقلاني ومشروع".

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن بعثة إيران في الأمم المتحدة قولها: "إذا تجرّأت إسرائيل على الرد فسوق يتبع ذلك رد إيراني ساحق".

ويأتي ذلك فيما أوضح الحرس الثوري الإيراني أنهم قصفوا مواقع أمنية وعسكرية في إسرائيل وسيتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا.

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن إيران أطلقت أكثر من 200 صاروخ خلال النصف ساعة الأخيرة على إسرائيل.

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن "إسرائيل ستُستهدف مرة أخرى إذا ردّت"، في إشارة إلى الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي ضربت إسرائيل.

وأوضحت إيران أن الهجمات تأتي رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتوقف حركة الطيران في مطار بن غوريون.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بإطلاق جولة ثانية من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن صواريخ إيرانية سقطت في جنوب غرب القدس وسط استمرار محاولات الاعتراض.