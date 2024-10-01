رئيس كوريا الجنوبية يحذر جارته الشمالية من مواجهة نهاية نظامها إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية، محذرا من رد "حازم وساحق" من قبل التحالف الكوري الأمريكي.

أدلى يون بهذه التصريحات خلال خطاب بمناسبة اليوم السادس والسبعين للقوات المسلحة، بعد أسابيع من كشف كوريا الشمالية عن منشأة لتخصيب اليورانيوم تنتج مواد للأسلحة النووية، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وقال "يون" خلال مراسم تذكارية في قاعدة سول الجوية في سيونجنام، جنوب العاصمة: "إن جيشنا سوف يستجيب على الفور لاستفزازات كوريا الشمالية استنادا إلى قدرات قتالية قوية وموقف استعداد قوي".

وأضاف: "إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحتها النووية، فسوف تواجه ردا حاسما وساحقا من جيشنا والتحالف الكوري الأمريكي".

وحث "يون" بيونج يانج على التخلص من "الأوهام" بأن الأسلحة النووية تضمن أمنها، وتعهد بتعزيز الموقف الأمني على أساس التحالف القوي مع الولايات المتحدة، فضلا عن التعاون الأمني الثلاثي الذي يشمل اليابان.