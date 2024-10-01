السفير حسام زكي: تزايد اهتمام الدول العربية بالطاقة المتجددة لتنويع المزيج الوطني لمصادر الطاقة

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على الاهتمام المتزايد في الدول العربية بالطاقة المتجددة لتنويع المزيج الوطني لمصادر الطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، وبحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمــود عصـمت ووزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد والسفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، والسفير كرستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والمهندس أحمــد الدوســري رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وفي مستهل كلمته حرص السفير حسام زكي على الترحيب بالجميع في افتتاح أعمال هذا الأسبوع والذي ينظمه المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع شركاء التنمية.

وأوضح زكي أن النسخة الثانية تأتي استثماراً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى لأسبوع القاهرة للطاقة المستدامة والذي عقد في أكتوبر2023 بالتزامن مع المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي نظّمته الأمانة العامة تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للكهرباء.

وقال السفير حسام زكي:" يمر إقليم الشرق الأوسط بظروف صعبة ومنعطف بالغ الخطورة.. العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استمر لعام كامل عاش خلاله أهل غزة كارثة حقيقية، وواجهوا مستوى من الوحشية والتجرد من الإنسانية سيظل وصمة عار على جبين العالم الذي وقف عاجزاً أمام هذا الإجرام.

وأضاف خلال كلمته أن اليوم تمتد يد الإجرام إلى لبنان، وتستبيح سيادته على نحو يهدد بانفجار المنطقة كلها في حرب إقليمية نحذر من تبعاتها على الجميع.

وأكد أن على العالم أن يقف وقفة صادقة مع النفس ويضع حداً لهذا السلوك الإسرائيلي قبل فوات الأوان.

وأشار إلى أنه في خضّم هذا العالم الصاخب بالأحداث، تتطلع المنطقة إلى تحقيق الأمن والاستقرار سعياً للحاق بركب التنمية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الإقتصادية والإجتماعية والبيئية،واستدامة الطاقة تمثل عنصراً هاماً في هذه الأبعاد.

ومن هذا المنطلق، واتساقاً مع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي باركتها القمة التنموية في بيروت في 2019؛ أوضح أن هناك تزايد في اهتمام الدول العربية بالطاقة المتجددة بهدف تنويع المزيج الوطني لمصادر الطاقة من ناحية، والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة من خلال تبني تقنيات الطاقة النظيفة والتخلص الآمن من الكربون من ناحية أخرى.

وأشار إلى أربعة أمثلة: أولا ما تسعى إليه دولة الإمارات العربية المتحدة لرفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة لتصل إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، كما تستهدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في الإنتاج الإجمالي من الطاقة إلى 30 في المائة بحلول عام 2030 لتصل إلى 38 بالمائة في عام 2035.

وفي إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية الذي يمثل مبادرة استراتيجية تم إطلاقها تحت رؤية المملكة 2030 ومبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، أشار السفير حسام زكي إلى استهداف المملكة زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة، كما يستهدف البرنامج تحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزامات المملكة تجاه الحد من الانبعاثات.

وفي مصر، أشار الأمين العام المساعد لما تستهدفه الاستراتيجية المتكاملة للطاقة حتى عام 2035، حيث الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035 حيث تبلغ المساهمة الحالية للطاقة المتجددة شاملة الطاقة الكهرومائية في إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 12 في المائة.

وفي المغرب، أوضح أن استراتيجية الطاقة تهدف إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي من 20 بالمائة إلى أكثر من 52 في المائة في عام 2030.

وعلى صعيد آخر، واتصالا بموضوع الطاقة النظيفة، أشار لتزايد إسهامات بعض الدول العربية في المشهد العالمي لإنتاج الهيدروجين النظيف، حيث وقّع عدد منها خلال الفترة الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع شركاء دوليين لإنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر، مما أدى إلى ارتفاع عدد المشروعات في منطقتنا العربية، وهو اتجاه محمود نتمنى له الازدهار في المستقبل، ويُضاف إلى هذا الجهد ما بذله خبراء المجلس الوزاري العربي للكهرباء لإعداد الوثيقة المتميزة بعنوان "نحو استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر"، فضلاً عن إنشاء الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر التي سنشهد إطلاقها الأسبوع القادم.

و قال السفير حسام زكي إن التقارير الصادرة مؤخراً تشير إلى أن معظم مرافق الكهرباء في الدول النامية التي يلزمها الكثير من التجهيزات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ورفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة إلى شبكاتها الوطنية، مما يعوق أهداف التحول الطاقي العالمي لتوفير كهرباء نظيفة وموثوقة وميسورة التكلفة للجميع؛ ونظراً لأن مرافق الكهرباء هي جوهر الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية لإمدادات الكهرباء لقدرتها على توفير كهرباء نظيفة وميسورة التكلفة لعموم المستهلكين؛ تحتل موضوعات الربط الكهربائي العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء رأس أولويات المجلس الوزاري العربي للكهرباء التي سخّر لها الكثير من الدعم الفني بالتعاون مع الشركاء.

وأضاف:" أن نظرتنا في هذا الموضوع هي تكامل اقتصادي عربي ممنهج في قطاع الكهرباء تكون القاعدة الأساسية له الربط الكهربائي العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء تعتمد على تنويع مصادر الطاقة المستدامة واستخدام كل ما من شأنه تعزيز دور المنطقة العربية في أسواق الطاقة العالمية؛ وبهذه المناسبة أعرب عن تقديره للإنجاز الكبير الذي تحقق باعتماد اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والتي سنشهد التوقيع عليهما قريبا.