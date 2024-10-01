 مقتل 3 وإصابة 15 جراء هجوم بسكين في مدينة شنغهاي الصينية - بوابة الشروق
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مقتل 3 وإصابة 15 جراء هجوم بسكين في مدينة شنغهاي الصينية

الشرطة الصينية
الشرطة الصينية

نشر في: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 6:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 6:58 ص

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 15 آخرون في هجوم بسكين في "سوبرماركت" يوم الاثنين في مدينة شنغهاي الصينية، حسبما أفادت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء.

وتلقت الشرطة بلاغا عن الحادث في الساعة 0947 مساء بالتوقيت المحلي ووصلت بسرعة إلى مكان الحادث، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتم القبض على المهاجم، وهو رجل / 37 عاما / ويدعى "لين"، في الموقع بعد وصول الشرطة.

ونُقل الضحايا الـ18 على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتوفي ثلاثة من بينهم على الرغم من جهود الإنقاذ، ولم يتعرض الآخرون لجروح تهدد حياتهم.

ولا تزال التحقيقات جارية.


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