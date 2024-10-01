إقفال 50 مخبزا في لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية

بلغ عدد الأفران والمخابز التي أقفلت في لبنان بسبب الأوضاع الناجمة عن "العدوان الصهيوني"، نحو 50 مخبزا في مناطق مختلفة من الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب، وفق ما ذكره نقابي لبناني.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، عن نقيب عمال الأفران شحادة المصري قوله: "الإقفال في الأفران لم يكن شاملا كل المناطق التي تتعرّض للعدوان"، مشيرا إلى أن "بعض الأفران في الضاحية الجنوبية لبيروت، مثل فرن الوفاء وفرن الكفاءات، استمرت في العمل رغم المخاطر، بينما يتعرض الضغط الأكبر حاليا على الأفران في جبل لبنان والشمال".

وأشار إلى الأفران عمدت خلال الحرب، التي زاد الطلب الاستهلاكي لديها، إلى "تأمين حاجاتها من العمال من النازحين"، لافتا إلى أن ما حصل لم يؤد إلى تسجيل "نقص في تلبية الحاجات الاستهلاكية من الخبز".

ولفت إلى أن العامل اللبناني حصل على شروط عمل أفضل من العامل الأجنبي في الأفران، كاشفا عن تسهيلات أعطيت للعامل اللبناني مثل خفض ساعات العمل إلى ست ساعات بدلا من تسع ساعات.

وأشار إلى أنه جرى توفير التدريب المناسب لإعداد اللبنانيين للعمل في هذا القطاع، كما تم الاتفاق على عدم السماح لمن هم دون الـ 20 عاما بالعمل في هذا المجال، موضحا أن الأجور المدفوعة لقاء العمل في الأفران تحسّنت قليلا، إذ "تبدأ من 350 دولارا لعمال النظافة، وتصل إلى 500 دولار للعامل الجديد و550 دولارا للعامل من ذوي الخبرة. وتختلف الأجور بناءً على القسم وساعات العمل".