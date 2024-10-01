عقوبات منتظرة على حارس بايرن ميونخ

يواجه سفين أولريتش، حارس المرمى البديل في بايرن ميونخ، خطر التعرض لعقوبات من الاتحاد الألماني لكرة القدم.

يأتي ذلك بعد أن أعلن اتحاد الكرة الألماني أنه يحقق في تصرفات حارس بايرن الغاضبة تجاه سيمون رولفز، المدير الرياضي لباير ليفركوزن خلال لقاء الفريقين على ملعب (أليانز أرينا)، معقل النادي البافاري، يوم السبت الماضي.

وزعم أن أولريتش تم تصويره بالكاميرا وهو يوجه كلمات بذيئة تجاه مسؤول ليفركوزن على مقاعد بدلاء الفريق الضيف، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1 / 1 بين بايرن، متصدر ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا)، وضيفه ليفركوزن (حامل اللقب)، يوم السبت الماضي، في قمة مباريات المرحلة الخامسة للمسابقة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه تم الطلب من أولريتش الإدلاء ببيان، قبل أن يقرر الاتحاد ما إذا كان سيوجه اتهامات إليه من عدمه.

ودخل أولريتش، 36 عاما، في مشادة كلامية مع مقاعد بدلاء ليفركوزن حول مقدار الوقت الذي استغرقه الضيوف في تنفيذ الكرات الثابتة، بينما كان بايرن يضغط من أجل الفوز.

من جانبه، صرح رولفز بأنه لم يسمع إهانة، مشيرا إلى أن الجميع في كرة القدم مسؤولون عن أفعالهم.

من جانبه، ذكر بايرن أن هذه الكلمة تم استخدامها في خضم اللحظة، موضحا أن أولريتش اعتذر عما بدر منه.

وأبدى نادي بايرن ميونخ انزعاجه من تصريحات السويسري جرانيت تشاكا، لاعب ليفركوزن، عقب المباراة.

وكان تشاكا قال لصحيفة (بيلد) الألمانية: "كان يتعين علينا أن نهدئ من إيقاع المباراة. أخبرت روب أندريتش أن واحد منا كان عليه أن يسقط على الأرض، لكنه أبلغني بحصوله على إنذار، لذا توليت تلك المهمة".