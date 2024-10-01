أكثر من 160 ألف سوري ولبناني عادوا إلى سوريا خلال أسبوع

تجاوز عدد السوريين واللبنانيين القادمين إلى سوريا خلال الأسبوع الجاري أكثر من 160 ألف شخص، أغلبهم من السوريين، فضلا عن وصول عائلات لبنانية إلى مراكز إيواء في ريف العاصمة السورية دمشق.

وقال نائب محافظ محافظة ريف دمشق يوسف الحمود إن عدد القادمين إلى سوريا عبر معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان في ريف دمشق، بلغ أكثر من 124000 شخص، منهم 95750 سوريا و 28325 لبنانيا، حتى مساء اليوم، وذلك منذ يوم الإثنين الماضي، إلى جانب وصول آلاف آخرين عبر معبر الزمراني في ريف دمشق منذ بداية عودة السوريين واللبنانيين إلى سوريا بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال الحمود في تصريح لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) " وصلت اليوم أكثر من 25 عائلة لبنانية إلى مركز إيواء الحرجلة في ريف دمشق، وهذه أول دفعة تصل إلى المركز بعد امتلاء الثلاثة فنادق التي تم استقبال العائلات اللبنانية بها في مدينة السيدة زينب، إضافة إلى مئات العائلات التي تقيم في شقق سكنية ولدى أقاربهم ومعارفهم ".

وأضاف نائب المحافظ أن مركز إيواء الحرجلة يستوعب أكثر من 700 عائلة إضافة إلى مركز إيواء الدوير في ريف دمشق، والذي يستوعب المئات من العائلات تحسبا لتوسيع إسرائيل لعدوانها على الاراضي اللبنانية، وتقوم محافظة ريف دمشق بتقديم كل ما تستطيع لخدمة الضيوف ".

وفي محافظتي حمص طرطوس أكدت مصادر رسمية لـ(د.ب.أ) "تزايد أعداد القادمين من لبنان بشكل يومي، وقد وصل عدد القادمين عبر المعابر في محافظة حمص أكثر من 12600 لبناني و11500 سوري، توزعوا بين مدينة حمص وريفها الغربي لدى مراكز إيواء في مدارس ومنازل وضيوف وأخرى تتبع لكنائس".

وقدم المجتمع المحلي وشركات النقل الخاصة السورية المئات من السيارات لنقل العائدين من المعابر مع لبنان إلى مراكز المدن في دمشق وحمص وطرطوس بسبب وصول آلاف العائلات اللبنانية والسورية إلى المعابر الحدودية بدون سيارات .