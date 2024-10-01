مصادر الطاقة المتجددة تغطي 56% من كهرباء ألمانيا في الأرباع الثلاثة الأولى من 2024

يواصل قطاع الطاقة المتجددة في ألمانيا ازدهاره، حيث شكلت الكهرباء المولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية نحو 56% من إجمالي استهلاك الكهرباء في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.

وبحسب تقديرات مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين في ولاية بادن-فورتمبرج والاتحاد الألماني لقطاعي الطاقة والمياه، يمثل هذا زيادة بنسبة 52% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقديرات، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، فإن مصادر الطاقة المتجددة غطت بصورة مستمرة أكثر من نصف استهلاك البلاد من الكهرباء شهريا في عام 2024، بنسب تتراوح بين 53% و59%.

وشهدت الطاقة الشمسية نموا كبيرا، حيث تم توليد حوالي 65 مليار كيلووات/ساعة، بزيادة 15% على أساس سنوي.

وانخفض إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري، وتحديدا الفحم والغاز الطبيعي، بنسبة 5ر10% ليبلغ إجماليه 149 مليار كيلووات/ساعة.

وبوجه عام، ارتفع إجمالي توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بنسبة 3ر8%، ليصل إلى 217 مليار كيلووات/ساعة.

وقالت كيرستين أندريا، رئيسة المجلس التنفيذي للاتحاد الألماني لقطاعي الطاقة والمياه: "أن تصبح أكثر من نصف الكهرباء المستهلكة في ألمانيا الآن من مصادر متجددة بصفة مستمرة، تظهر أننا نسير على الطريق الصحيح".

وأكدت أندريا على أهمية تطوير مرافق تخزين الكهرباء وتوسيع الشبكة للاستفادة الكاملة من الكهرباء الخضراء، وقالت: "توليد الكهرباء من الرياح والشمس ليس ثابتا. نحن بحاجة إلى طاقة آمنة في الأوقات التي لا تكون فيها الشمس مشرقة ولا تهب الرياح".