الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من عواقب اجتياح بري واسع النطاق للبنان

حذرت الأمم المتحدة، من عواقب اجتياح بري واسع النطاق تقوم به إسرائيل في لبنان، حيث أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية محدودة في جنوب البلاد ضد حزب الله.

وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن «العنف المسلح بين إسرائيل وحزب الله تصاعد».

وأضافت: «العواقب على المدنيين رهيبة أساسًا، ونخشى أن يؤدي اجتياح بري إسرائيلي واسع النطاق للبنان إلى تفاقم المعاناة»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، التوغل البري في جنوب لبنان، مدعيًا أنه يشن عملية محدودة لاستهداف البنية التحتية لحزب الله.

وأعلن في بيان فجر اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مركزة في جنوب لبنان، تستهدف أهدافًا وبُنى تحتية تابعة لـ«حزب الله»، في القرى القريبة من الحدود.

وذكر أن هذه العملية جاءت «بناءً على قرار سياسي، وتهدف إلى استهداف البُنى التحتية التابعة لحزب الله في تلك المناطق»، قائلًا إنها «تتماشى مع خطة محددة تم التحضير لها في هيئة الأركان وقيادة الشمال، وتدربت عليها القوات في الأشهر الأخيرة».



