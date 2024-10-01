تقرير: سقوط 3 صواريخ من إيران بشكل مباشر في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بسقوط 3 صواريخ بشكل مباشر في إسرائيل من دون وقوع إصابات، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن إيران أطلقت أكثر من 200 صاروخ خلال النصف ساعة الأخيرة على إسرائيل.

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن "إسرائيل ستُستهدف مرة أخرى إذا ردّت"، في إشارة إلى الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي ضربت إسرائيل.

وأوضحت إيران أن الهجمات تأتي رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتوقف حركة الطيران في مطار بن غوريون.

أفادت "سكاي نيوز عربية" بإطلاق جولة ثانية من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن صواريخ إيرانية سقطت في جنوب غرب القدس وسط استمرار محاولات الاعتراض.