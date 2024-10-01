الجامعة العربية تتلقى طلبا من العراق بعقد اجتماع طارئ لدعم لبنان

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، تلقيها طلبا رسميا من العراق لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث موضوع النارحين واللاجئين في لبنان وتقديم المساعدة لدولة لبنان الشقيقة بهذا الخصوص.

وصرح الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، أن الأمانة العامة عممت الطلب العراقي اليوم، على الدول الأعضاء والتشاور مع اليمن الرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية ومع العراق صاحب الطلب.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد صرح اليوم الثلاثاء، بأن لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، مؤكدا نزوح مليون شخص بسبب الحرب الإسرائيلية المدمرة.

وأضاف ميقاتي، خلال اجتماع مع منظمات أممية وسفراء دول مانحة: "نعمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين، كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان".

وتابع: "أناشدكم جميعا الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان، ومساعدتنا في حماية أبناء شعبنا بكرامة حتى يتمكنوا من العودة بأمان إلى منازلهم وبلداتهم".