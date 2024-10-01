الاتحاد الأوروبي يجلي 8 مرضى في حاجة ملحة للعلاج من غزة

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي نسق الإجلاء الطبي لـ8 مرضى من غزة في حاجة ملحة للعلاج.

وذكر بيان صحفي أن المرضى، الذين رافقهم 24 فردا من أسرهم، تم نقلهم إلى مستشفيات في بوخارست.

وذكرت المفوضية، أن هذه أول مرة ينسق فيها الاتحاد الأوروبي إجلاءً طبيا من غزة إلى أراضيه.

وحتى الآن تم نقل 45 مريضا فلسطينيا في حالة خطيرة إلى إسبانيا، وبلجيكا، وإيطاليا بالاتحاد الأوروبي لتلقي العلاج بمساعدة منظمة الصحة العالمية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم إجلاء نحو 5000 شخص لتلقي العلاج منذ نشوب حرب غزة في أكتوبر 2023، فيما يتلقى 80% منهم الرعاية في مصر، وقطر، والإمارات.

وذكرت المنظمة الأممية أن هناك 10 آلاف شخص إضافيين في غزة ما زالوا يحتاجون إلى الإجلاء الطبي.



