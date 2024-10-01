قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، إن وزير الدفاع الأمريكي لويظ أوستن تحدث إلى نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، واتفقا على ضرورة تفكيك البنية التحتية الهجومية لدى جماعة "حزب الله" على امتداد الحدود اللبنانية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الطرفين "اتفقا على ضرورة تفكيك البنية التحتية الهجومية على امتداد الحدود لضمان عدم تمكن حزب الله اللبناني من شن هجمات على غرار هجمات السابع من أكتوبر على شمال إسرائيل"، وفقا لقناة الشرق الإخبارية السعودية.

وأشارت في بيانها إلى أن الوزيرين أكدا على ضرورة وجود حل دبلوماسي لضمان عودة المدنيين بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود.

إلى ذلك ، قال مسئولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إن العملية البرية في جنوب لبنان، والتي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني، ستكون "محدودة الوقت والنطاق، ولا تهدف إلى احتلال جنوب لبنان".

وعقد مجلس الوزراء الأمني اجتماعاً في وقت متأخر من مساء الاثنين، ليعقبه إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء هجومه البري في جنوب لبنان.