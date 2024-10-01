 بعد القصف الإسرائيلي.. ما أهمية ميناء رأس عيسى الاستراتيجية للحوثيين؟ - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 10:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بعد القصف الإسرائيلي.. ما أهمية ميناء رأس عيسى الاستراتيجية للحوثيين؟

محمد حسين
نشر في: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 10:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 10:37 ص

نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية الأحد الماضي، استهدفت ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة اليمنية، وذلك في أعقاب استهداف الحوثيين مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي من نوع "فلسطين 2" لحظة وصول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

تم السيطرة على الأضرار

وأصدرت الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن بيانا للتعليق على الغارات الإسرائيلية، مؤكدة أنه "تم اتخاذ الاحتياطات بتفريغ خزانات النفط مسبقا في ميناءي رأس عيسى والحديدة".

ليست المرة الأولى

وفي يوليو، هاجم الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيل الإسرائيلي ميناء الحديدة وشركة الكهرباء فيه؛ بعد إطلاق صاروخ من اليمن نحو تل أبيب، أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.

بوابة تصدير النفط

يقع ميناء رأس عيسى على ساحل البحر الأحمر، وبدأ العمل فيه منتصف الثمانينيات، وسرعان ما أصبح البوابة الرئيسية لتصدير النفط اليمني الخام؛ لذا يحظى بأهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة.

يرتبط أمن ميناء رأس عيسى، ارتباطًا وثيقًا بالأمن الإقليمي، حيث إن أي تعطيل لعملياته يؤثر سلبًا على أسواق الطاقة العالمية.

يتم نقل النفط الخام من حقول مأرب والجوف، وهي من أغنى حقول النفط في اليمن، إلى ميناء رأس عيسى عبر خط أنابيب طويل يمتد لمسافة تزيد عن 400 كيلومتر.

وتقوم شركة صافر اليمنية للنفط بتشغيل الميناء. يبلغ أدنى معدل ضخ 15 ألف برميل في الساعة وأقصى معدل ضخ من (55-60) ألف برميل في الساعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك