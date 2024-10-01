البيت الأبيض: بايدن أمر الجيش الأمريكي بتقديم المساعدة لإسرائيل بعد تعرضها لهجوم بمئات الصواريخ من إيران

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نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن البيت الأبيض قوله إن الرئيس جو بايدن أمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في الدفاع ضد الهجمات الإيرانية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن ونائبته كامالا هاريس يتابعان تطورات الهجوم الإيراني على إسرائيل من غرفة العمليات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء الهجمات الصاروخية الإيرانية.

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن إيران أطلقت أكثر من 200 صاروخ خلال النصف ساعة الأخيرة على إسرائيل.

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن "إسرائيل ستُستهدف مرة أخرى إذا ردّت"، في إشارة إلى الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي ضربت إسرائيل.

وأوضحت إيران أن الهجمات تأتي رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتوقف حركة الطيران في مطار بن جوريون.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بإطلاق جولة ثانية من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن صواريخ إيرانية سقطت في جنوب غرب القدس وسط استمرار محاولات الاعتراض.