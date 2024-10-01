 البيت الأبيض: بايدن أمر الجيش الأمريكي بتقديم المساعدة لإسرائيل بعد تعرضها لهجوم بمئات الصواريخ من إيران - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 10:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

البيت الأبيض: بايدن أمر الجيش الأمريكي بتقديم المساعدة لإسرائيل بعد تعرضها لهجوم بمئات الصواريخ من إيران

وكالات
نشر في: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 8:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 8:37 م

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن البيت الأبيض قوله إن الرئيس جو بايدن أمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في الدفاع ضد الهجمات الإيرانية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن ونائبته كامالا هاريس يتابعان تطورات الهجوم الإيراني على إسرائيل من غرفة العمليات.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء الهجمات الصاروخية الإيرانية.

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن إيران أطلقت أكثر من 200 صاروخ خلال النصف ساعة الأخيرة على إسرائيل.

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن "إسرائيل ستُستهدف مرة أخرى إذا ردّت"، في إشارة إلى الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي ضربت إسرائيل.

وأوضحت إيران أن الهجمات تأتي رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتوقف حركة الطيران في مطار بن جوريون.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بإطلاق جولة ثانية من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن صواريخ إيرانية سقطت في جنوب غرب القدس وسط استمرار محاولات الاعتراض.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك