 ليبيا تستعد لاستئناف إنتاج النفط بعد انتهاء أزمة المصرف المركزي - بوابة الشروق
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ليبيا تستعد لاستئناف إنتاج النفط بعد انتهاء أزمة المصرف المركزي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 4:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 4:21 م

قال مهندسان في حقلين للنفط لوكالة «رويترز»، الثلاثاء، إن ليبيا تستعد لاستئناف إنتاج الخام المتوقف منذ أواخر أغسطس، بعد التوصل إلى اتفاق لتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي.

وقال مهندس من حقل جالو 59 النفطي: «نحن الآن في انتظار الأوامر من المؤسسة (المؤسسة الوطنية للنفط) لإعادة الإنتاج بمستوياته الطبيعية».

وأوضح مهندس بحقل الفيل، أنهم استغلوا فترة الإغلاق لإجراء صيانة.

ووافق مجلس النواب ومقره بنغازي، والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، الاثنين، على تعيين ناجي محمد عيسى بلقاسم، محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائبا له.

وأدى بلقاسم والبرعصي اليمين أمام مجلس النواب الثلاثاء، خلال جلسة بثها التلفزيون.

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