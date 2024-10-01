نقابة صيادلة الإسكندرية تحتفل بيوم الصيدلي على أرض النادي بسابا باشا

احتفلت نقابة صيادلة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي، بـ"يوم الصيدلي" السنوي، وذلك على أرض نادي الصيادلة بكورنيش "سابا باشا"، تحت شعار "Lead To Succeed"، وذلك تقديرًا لبعض رموز المهنة، والصيادلة الشاغلين للمناصب الإدارية المختلفة.

وحضر الاحتفالية الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور وائل علي، نائب رئيس منتدى شرق البحر المتوسط بالاتحاد الدولي للصيادلة، والدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، وندا ثابت، عضو مجلس النواب، والدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة، والدكتور تامر الطحان، أمين عام النقابة، والدكتور محمد أصف، أمين صندوق النقابة.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الثلاثاء، فقد شهدت الاحتفالية تكريم عمداء كليات الصيدلة، والوكلاء بمختلف الجامعات في الإسكندرية، بجانب بعض نواب المديرين ووكلاء المستشفيات الحكومية من الصيادلة، وذلك وسط حضور 350 صيدلي.

وأعقب الاحتفالية عقد مجموعة من المحاضرات المتخصصة، ألقاها خبراء الصيادلة في مجالات العمل المختلفة، حيث أكدوا دورهم المهني، بالتعاون مع النقابة للنهوض بالمهنة في ظل الظروف الحالية.